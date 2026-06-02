الاتصالات وتقانة المعلومات: لا قطع للاتصالات خلال امتحانات الشهادات العامة

وزارة الاتصالات و التقانة copy 1 الاتصالات وتقانة المعلومات: لا قطع للاتصالات خلال امتحانات الشهادات العامة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم قطع خدمات الاتصالات خلال فترة امتحانات الشهادات العامة هذا العام، وذلك بعد تزويد وزارة التربية والتعليم بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش أثناء الامتحانات.

ونوهت الوزارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، بتعاون وزارة التربية والتعليم البنّاء في هذا الموضوع، لتحقيق نزاهة العملية الامتحانية، من دون الحاجة إلى قطع الاتصالات كما كان يحدث سابقاً، وما كان يسببه ذلك من تعطيل للخدمات وتأثير على حياة المواطنين اليومية.

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ ‏في الرابع من حزيران الجاري، فيما تنطلق امتحانات ‌‏الشهادة ‏الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية ‏الشرعية والمهنية، في السادس منه‎.‎

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