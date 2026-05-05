الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات جوية إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي تتعامل مع اعتداءات جوية إيرانية تستهدف الدولة.

وقالت الوزارة في بيان نشر على منصة “إكس”: إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل “حالياً” مع اعتداءات صاروخية، وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة في أنحاء الإمارات ناتجة عن تعامل منظومات الدفاع الجوي مع الصواريخ الباليستية، والطائرات الجوالة والمسيّرة.

وكان ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح أمس الإثنين، جراء هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات، في حين تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” يوم الأحد لإصابة بمقذوفات شمال مدينة الفجيرة.