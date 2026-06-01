الخارجية التركية: اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى انتهاك واضح للقانون الدولي

أنقرة-سانا

أدانت تركيا بشدة اليوم الإثنين، اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى، واعتبرته انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزارة الخارجية التركية قولها في بيان: “ندين بأشد العبارات اقتحام مجموعات إسرائيلية متطرفة المسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية وما رافق ذلك من أعمال استفزازية، بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي وترديد أناشيد بداخله”.

وأكد البيان أن “هذه الممارسات التي تستهدف تقويض الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتُنذر بتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة”.

وأضافت الوزارة: إن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل استفزازاته وانتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية”، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات.

وبحسب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب، اقتحم مستوطنون إسرائيليون أمس باحات المسجد الأقصى ورفعوا أعلام الاحتلال وأدوا طقوساً استفزازية في استهداف يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تقسيمه مكانياً وزمانياً.