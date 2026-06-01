قذيفة إسرائيلية تشعل حريقاً في قرية المسريتية بريف درعا الغربي

درعا-سانا

نشب حريق في الأراضي الزراعية بريف درعا الغربي، جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية مصدرها الجولان السوري المحتل، قبل أن يسارع الأهالي إلى إخماده.

وأكد مراسل سانا في ريف درعا الغربي أن القذيفة الإسرائيلية سقطت، اليوم الإثنين، قرب قرية المسريتية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأحدثت حريقاً في أحد الحقول المزروعة بالقمح، مبيناً أن المساحة التي طالها الحريق محدودة، بسبب تمكن الأهالي من إخماد الحريق قبل الامتداد والتوسع إلى السهول المجاورة.

والمسريتية قرية صغيرة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، تقع قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، وتشهد توغلات إسرائيلية متكررة وتفتيش منازل ومزارع واعتقال شبان.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر ‏أساليب مختلفة؛ سواء بالقصف أو التوغل والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏أو تجريف ‏الأراضي وغيرها.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‏جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‏أثر قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع ‏بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏

