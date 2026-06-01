منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات المتكررة التي تستهدف دولة الكويت

جدة-سانا

جددت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الهجمات التي تستهدف دولة الكويت، مؤكدة أن هذا العمل يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأمن الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون في بيان نُشِر على موقعها الرسمي اليوم الإثنين: إن هذه الانتهاكات لسيادة وأمن الكويت تعد خرقاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً لسلامة المدنيين ولأمن المنطقة واستقرارها.

وأعربت المنظمة عن تضامنها التام مع دولة الكويت ووقوفها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسلامتها واستقرارها.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الـ 28 ‏من شباط الماضي، شنت ‏إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية ‏المدنية في دول الخليج العربي ‏ودول أخرى‎. ولا سيما دولة الكويت وكان آخرها فجر اليوم الإثنين.

