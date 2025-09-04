ارتقاء 84 فلسطينياً بقصف طيران الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 84 فلسطينياً وأُصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر طبية فلسطينية قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 84 فلسطينياً ارتقوا و338 مصاباً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر: إن مستشفيات قطاع غزة سجلت ثلاث وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 370 فلسطينياً، بينهم 131 طفلاً.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن ارتقاء أكثر من 64 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 161 ألفاً.