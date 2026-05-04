مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تحطم طائرة صغيرة في البرازيل

برازيليا-سانا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة جراء تحطم طائرة صغيرة في مدينة بيلو هوريزونتي بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل.

ونقلت وكالة رويترز عن هيئة الإطفاء البرازيلية قولها في بيان اليوم الإثنين: “إن طائرة تقل أربعة أشخاص تحطمت إثر اصطدامها بمبنى في المدينة، ما أدى إلى مقتل الطيار ومساعده على الفور، فيما نُقل الراكبان الآخران إلى المستشفى في حالة حرجة”.

وأشار البيان إلى أن السلطات المختصة باشرت تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

يُذكر أن قطاع الطيران الصغير في البرازيل يواجه تحديات متزايدة تتعلق بسلامة الملاحة الجوية فوق المناطق المكتظة بالسكان، حيث تكررت حوادث اصطدام الطائرات الخاصة بالمباني السكنية في ولاية ميناس جيرايس نظراً لطبيعتها الجغرافية الوعرة وتداخل مدارج الهبوط مع النسيج العمراني.