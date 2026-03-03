هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 1965 اعتداءً نفذه جيش الاحتلال ومستوطنوه في شباط

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين صعّدوا خلال شهر شباط الماضي، اعتداءاتهم المنظمة ضد الفلسطينيين وأراضيهم، مسجلين 1965 اعتداء عكس مستوى غير مسبوق من الإرهاب الممنهج الهادف إلى تفريغ الأرض وفرض وقائع استعمارية جديدة.

ووفق ما ذكرت وكالة “وفا” اليوم الثلاثاء، فقد أوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان في تقريرها الشهري أن جيش الاحتلال نفذ 1454 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 511 اعتداء، تركزت في مدن الخليل ونابلس ورام الله والبيرة والقدس المحتلة.

وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات شملت اعتداءات جسدية مباشرة، واقتلاع أشجار، وحرق حقول، والاستيلاء على ممتلكات، وهدم منازل ومنشآت زراعية، إضافة إلى إغلاق مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لتمكين المستوطنين من التوسع داخلها.

ولفت شعبان إلى أن سلطات الاحتلال استولت خلال الشهر الماضي على 2022 دونماً من أراضي الفلسطينيين بينها 2000 دونم من الموقع الأثري في سبسطية، في أكبر عملية استيلاء أثري تشهدها الأراضي الفلسطينية، وصادقت على إقامة 642 وحدة استيطانية جديدة في الضفة و613 وحدة في القدس المحتلة.

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكد في الثالث من الشهر الماضي، أن الاحتلال وجماعات المستوطنين نفذوا ما مجموعه 1872 اعتداءً بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر كانون الثاني الماضي، في استمرار لسياسة الإرهاب المنظم التي ينتهجها.