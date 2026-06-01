البدء بالكشف الميداني لتقييم الأضرار الناجمة عن ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات‌‏ في الرقة

الرقة-سانا‏

باشرت لجنة الكشف الحسي لحصر الأضرار في مديرية ‏زراعة الرقة، برئاسة حامد العفدل، وبالتعاون مع الدوائر ‏الزراعية ‏والوحدات الإرشادية التابعة لها، تنفيذ كشوفات ‏ميدانية دقيقة لتقييم الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب ‏مياه نهر الفرات ‏مؤخراً.‏

وتهدف أعمال اللجنة إلى حصر الأضرار التي لحقت ‏بالأراضي الزراعية والمحاصيل وشبكات الري ‏والممتلكات الزراعية ‏في عدد من المناطق، تمهيداً لاتخاذ ‏الإجراءات اللازمة لمعالجتها والحد من تداعياتها على ‏القطاع الزراعي‎.‎

وأكدت مديرية زراعة الرقة، في بيان لها، أن هذه ‏الخطوة تأتي في إطار الصلاحيات والمهام المناطة ‏بوزارة الزراعة، بما ‏يسهم في التخفيف من الأعباء التي ‏فرضتها الظروف الأخيرة على المزارعين، ودعم ‏استمرارية العملية الإنتاجية الزراعية ‏في المحافظة‎.‎

وكانت وزارة الزراعة السورية أعلنت في وقت سابق ‏وضع مختلف أجهزتها ومديرياتها الزراعية في حالة ‏استنفار، في ظل ‏ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، حيث ‏تواصل الفرق عمليات الكشف الميداني وحصر ‏الأضرار، واتخاذ جملة من التدابير ‏الإسعافية والوقائية، ‏لمواجهة ما نجم من أضرار في بعض المناطق الزراعية ‏والقرى المحاذية للنهر‎.‎