البدء بالكشف الميداني لتقييم الأضرار الناجمة عن ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات‌‏ في الرقة

الرقة-سانا
باشرت لجنة الكشف الحسي لحصر الأضرار في مديرية زراعة الرقة، برئاسة حامد العفدل، وبالتعاون مع الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية التابعة لها، تنفيذ كشوفات ميدانية دقيقة لتقييم الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات مؤخراً.
وتهدف أعمال اللجنة إلى حصر الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والمحاصيل وشبكات الري والممتلكات الزراعية في عدد من المناطق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والحد من تداعياتها على القطاع الزراعي.
وأكدت مديرية زراعة الرقة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الصلاحيات والمهام المناطة بوزارة الزراعة، بما يسهم في التخفيف من الأعباء التي فرضتها الظروف الأخيرة على المزارعين، ودعم استمرارية العملية الإنتاجية الزراعية في المحافظة.
وكانت وزارة الزراعة السورية أعلنت في وقت سابق وضع مختلف أجهزتها ومديرياتها الزراعية في حالة استنفار، في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، حيث تواصل الفرق عمليات الكشف الميداني وحصر الأضرار، واتخاذ جملة من التدابير الإسعافية والوقائية، لمواجهة ما نجم من أضرار في بعض المناطق الزراعية والقرى المحاذية للنهر.