ترامب: المحادثات مع طهران مستمرة والتعليق لا يعني بدء القصف

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق طهران للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله في منشور على منصته تروث سوشيال: “إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة”.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أوضح ترامب أنه لم يُبلغ بأي تعليق من جانب طهران للمحادثات مع واشنطن، معتبراً أن “الصمت بين الجانبين سيكون مناسباً”، وأنه مستعد للانتظار.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تعليق المحادثات في حال حدوثه لا يعني أن الولايات المتحدة ستبدأ بقصف إيران، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وفي سياق متصل، قال ترامب في مقابلة منفصلة مع شبكة “سي إن بي سي”: “إنه لا يهتم بانتهاء المحادثات بين واشنطن وطهران”.

يشار إلى أنه منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، أغلقت إيران عملياً مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، بينما فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية.

