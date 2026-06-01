بينهم شاب سوري.. مقتل 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل ستة أشخاص، بينهم شاب سوري، في غارات إسرائيلية استهدفت، منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الإثنين، قرى وبلدات في قضاء النبطية، في ظل استمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شاباً سورياً قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى بلدة تول في النبطية صباح اليوم، فيما لقي شخصان مصرعهما، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة بريقع الجنوبية.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أسفرت غارات إسرائيلية على بلدة كفرصير في قضاء النبطية عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بلدة صريفا في قضاء صور، بينما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقا، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدتي حاروف وشوكين في القضاء نفسه.

وفي قضاء مرجعيون، سقط صاروخ بعد منتصف الليل في أحد الحقول الزراعية المحاذية لمنزل مأهول في بلدة القليعة، متسبباً بأضرار مادية جسيمة، فيما نجت العائلة التي كانت بداخله.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من آذار الماضي، إلى 3412 قتيلاً و10269 جريحاً.