ارتقاء 79 فلسطينياً في غزة منذ فجر اليوم

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 79 فلسطينياً منذ فجر اليوم، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفوا خيام النازحين في شارع الجلاء، ومخيم الشاطئ، وحي الرمال بمدينة غزة، وجنوب مخيم النصيرات وسط القطاع، وبلدة بيت لاهيا شماله، ما أسفر عن ارتقاء 79 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وكان طيران الاحتلال دمر، منذ صباح اليوم، برجاً سكنياً، وأكثر من 10 منازل، وعشرات خيام النازحين، وشرد مئات الفلسطينيين في أحياء مدينة غزة، بينما استهدفت مدفعيته مناطق شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، عن ارتقاء 64 ألفاً و656 فلسطينياً، و163 ألفاً و503 جرحى، معظمهم أطفال ونساء.