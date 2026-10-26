السعودية: زيارة طهران تستهدف خفض التصعيد الإقليمي وتشجيع ‏الدبلوماسية

الرياض-سانا
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وممثلي دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى العاصمة الإيرانية طهران، تأتي في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية، وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها قطر وباكستان.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين على منصة “إكس”: إن المملكة تتطلع إلى تعاطي أطراف الأزمة بإيجابية وعملية مع نتائج الزيارة والجهود المتواصلة التي تبذلها قطر وباكستان، بما يسهم في حل الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكدةً أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، ويحقق الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وشدد البيان على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، والعمل مع مختلف الدول لتحقيق السلام الإقليمي والدولي.
وكانت وفود رفيعة المستوى من السعودية وتركيا وباكستان بدأت اليوم محادثات في طهران مع مسؤولين إيرانيين، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد الإقليمي، ومنع تجدد المواجهة.
وشارك في الزيارة، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن.
وتأتي المحادثات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، فيما تدعم قطر وباكستان جهود الوساطة الرامية إلى تعزيز الحوار، والتوصل إلى تفاهمات تحول دون اتساع المواجهة.