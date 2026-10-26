السعودية: زيارة طهران تستهدف خفض التصعيد الإقليمي وتشجيع ‏الدبلوماسية

الرياض-سانا‏

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن ‏سلمان وممثلي دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى العاصمة الإيرانية ‏طهران، تأتي في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين أطراف ‏الأزمة الحالية، وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة ‏التي تقوم بها قطر وباكستان.‏

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين على منصة “إكس”: إن المملكة تتطلع ‏إلى تعاطي أطراف الأزمة بإيجابية وعملية مع نتائج الزيارة والجهود ‏المتواصلة التي تبذلها قطر وباكستان، بما يسهم في حل الأزمة عبر ‏الحوار والدبلوماسية، مؤكدةً أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع عودة التصعيد ‏العسكري في المنطقة، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، ويحقق الأمن ‏والسلم في المنطقة والعالم.‏

وشدد البيان على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك في ‏تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، والعمل مع مختلف الدول لتحقيق السلام ‏الإقليمي والدولي.‏

وكانت وفود رفيعة المستوى من السعودية وتركيا وباكستان بدأت اليوم ‏محادثات في طهران مع مسؤولين إيرانيين، في إطار مساعٍ لاحتواء ‏التصعيد الإقليمي، ومنع تجدد المواجهة. ‏

وشارك في الزيارة، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس ‏أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات ‏التركي إبراهيم كالن.‏

وتأتي المحادثات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، فيما تدعم قطر ‏وباكستان جهود الوساطة الرامية إلى تعزيز الحوار، والتوصل إلى تفاهمات ‏تحول دون اتساع المواجهة.‏