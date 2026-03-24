أردوغان: إغلاق مضيق هرمز أدخل الاقتصاد العالمي في اضطراب خطير

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أدخل الاقتصاد العالمي في اضطراب خطير.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله اليوم الثلاثاء في كلمة عقب رئاسته اجتماعاً للحكومة: “لا نريد إطلاقاً أن تتحول الحرب إلى حرب استنزاف بين دول المنطقة”، مشدداً على إبقاء تركيا خارج دائرة النار.

ودعا إلى إنهاء هذه الحرب قبل حدوث ضرر في الاقتصاد العالمي يستغرق تعويضه سنوات وفتح باب الحوار والبدء في مفاوضات فعالة تؤدي إلى نتائج ملموسة، وقال: “مرة أخرى تم تحديد منطقتنا كساحة صراع للنظام العالمي الجديد كما حدث تماماً قبل قرن”.

وأشار أردوغان إلى أن هدف تركيا “منطقة بلا إرهاب” يمثل سداً أمام مخططات الساعين لبناء جدران الفتنة بين الأتراك والأكراد والعرب والإيرانيين.

وجدد الرئيس التركي دعوته من أجل إيقاف المجازر التي يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوراً من أجل سلام المنطقة والإنسانية، وقال: “الأيام الـ 25 الماضية أظهرت أن العالم يدفع ثمن حرب إسرائيل فهي حرب نتنياهو من أجل السلطة لكن 8 مليارات شخص يعانون من تداعياتها”.

وطالب أردوغان بضرورة عدم السماح لموقف إسرائيل “المتصلب والاستعلائي بأن يقوض سبل الحل الدبلوماسي”.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20 بالمئة من ⁠الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.