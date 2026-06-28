سفينة حاويات فرنسية تعبر مضيق هرمز

باريس-سانا

قالت شركة الشحن الفرنسية العملاقة (سي.إم.إيه سي.جي. إم): إن سفينة ‌الحاويات جالاباجوس التابعة لها عبرت مضيق هرمز صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الأحد، عن شركة الشحن الفرنسية قولها في ‌بيان: إن هذا المرور “يمثل علامة فارقة مهمة في سياق إقليمي لا يزال معقداً ويتطلب يقظة مستمرة”.

وأحجمت ⁠الشركة عن الإدلاء بمزيد من التعليقات حول ظروف خروج السفينة ⁠من المضيق.

وأشارت إلى أن لديها 10 سفن لا ⁠تزال عالقة في الخليج العربي منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة ‏تفاهم ‏بوساطة ‏باكستانية، تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة، وفي ‏مقدمتها ‏تثبيت وقف العمليات ‏العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق ‏هرمز.