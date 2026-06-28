سفينة حاويات فرنسية تعبر مضيق هرمز

باريس-سانا
قالت شركة الشحن الفرنسية العملاقة (سي.إم.إيه سي.جي. إم): إن سفينة الحاويات جالاباجوس التابعة لها عبرت مضيق هرمز صباح اليوم الأحد.
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الأحد، عن شركة الشحن الفرنسية قولها في بيان: إن هذا المرور “يمثل علامة فارقة مهمة في سياق إقليمي لا يزال معقداً ويتطلب يقظة مستمرة”.
وأحجمت الشركة عن الإدلاء بمزيد من التعليقات حول ظروف خروج السفينة من المضيق.
وأشارت إلى أن لديها 10 سفن لا تزال عالقة في الخليج العربي منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.
يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية، تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.