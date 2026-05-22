اتفاقية تركية بريطانية لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون بتكنولوجيا تركيّة

أنقرة-سانا



وقعت شركتان، تركية وبريطانية، اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام في بريطانيا باستخدام تكنولوجيا تركية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران.



ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة التجارة التركية قولها في بيان اليوم: إن الاتفاقية أبرمت بين شركة “فايرفلاي” البريطانية المتخصصة في قطاع وقود الطيران المستدام، وشركة “ألتاجا إنرجي” التركية للهندسة والتكنولوجيا، لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العلوم والهندسة والصناعة والطيران والبيئة.



وبموجب الاتفاق، ستتولى الشركة التركية تصميم وتصنيع وتركيب منشآت تعتمد على تقنية “كاتليغ” التركية للتسييل الحراري المائي، والتي تحول النفايات العضوية إلى زيت حيوي، وتشكل المرحلة الأولى والأكثر أهمية في إنتاج وقود الطيران المستدام.



ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري، وإتاحة إنتاج وقود طيران مستدام محلياً وبتكاليف مناسبة، بعيداً عن تأثيرات الاضطرابات العالمية، وخاصة في ظل سعي العالم لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والتحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.