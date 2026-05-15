تعيين بلاسخارت وكيلة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن

نيويورك-سانا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، تعيين المنسقة الخاصة للمنظمة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وكيلة للأمين العام لشؤون السلامة والأمن.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن بلاسخارت ستخلف في هذا المنصب الكندي جيل ميشو، الذي أعرب له غوتيريش عن امتنانه لقيادته وخدمته للمنظمة الدولية في ظل التحديات المعقدة للأزمات الراهنة.

وتتمتع الهولندية بلاسخارت بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجالات الدبلوماسية والوساطة والأمن الدولي، حيث شغلت منذ عام 2024 منصب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، كما تولت سابقاً منصب الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” بين عامي 2018 و2024.