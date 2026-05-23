وول ستريت تغلق على ارتفاع وسط آمال بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

أغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة “وول ستريت” على ارتفاع في تداولات اليوم الجمعة، حيث سجل مؤشر “داو جونز” الصناعي مستوى قياسياً خلال الجلسة، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين حيال المؤشرات الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 صعد بمقدار 27.84 نقطة، أي بنسبة 0.36 بالمئة ليصل إلى 7473.56 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 50.87 نقطة، وبنسبة 0.20 بالمئة مسجلاً 26346.27 نقطة، في حين تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 294.90 نقطة، وبنسبة 0.59 بالمئة، ليغلق عند مستوى 50580.56 نقطة.

وفي القطاع التكنولوجي، قادت أسهم شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات الأمريكية موجة الصعود الأخيرة، حيث سجلت أسهم شركة “ديل تكنولوجيز” أعلى مستوياتها على الإطلاق، بالتزامن مع مكاسب ملحوظة لأسهم شركتي “إتش بي” و”ووركداي”.

وبهذا الارتفاع، يكون مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” سجل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثامن على التوالي، محققاً أطول سلسلة مكاسب له منذ كانون الأول عام 2023.

وتأتي هذه التطورات في وقت تهيمن فيه حالة من الترقب الحذر على الأسواق العالمية تزامناً مع الحراك الدبلوماسي الجاري، حيث أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الجمعة على ارتفاع سجّلت معه أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مدفوعةً بمكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا، ووسط أجواء من التفاؤل بين المستثمرين حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات في منطقة الشرق الأوسط.