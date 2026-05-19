قتيلان وجريح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا
قتل شخصان، وأصيب ثالث بجروح اليوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على بنت جبيل وحاروف في محافظة النبطية جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، وأفيد بوقوع قتيل، وبالتزامن، شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على البلدة.
واستهدفت مسيّرة معادية أخرى بصاروخ سيارة “رابيد” تابعة لبلدية حاروف كانت إلى جانب مبنى البلدية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، فيما كانا يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي في البلدة.
وفي صور أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة الشهابية، كما أغار على مرتفعات الريحان في منطقة جزين.
وفي مرجعيون استهدف القصف المدفعي المعادي عريض دبين – مرجعيون مرتين، كما تعرضت بلدة بيت ياحون لقصف مدفعي متقطع.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مساء أمس الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي إلى 3020 قتيلاً و9273 جريحاً.