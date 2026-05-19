قتيلان وجريح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قتل شخصان، وأصيب ثالث بجروح اليوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على بنت جبيل وحاروف في ‏محافظة النبطية جنوب لبنان.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون في ‏قضاء بنت جبيل، وأفيد بوقوع قتيل، وبالتزامن، شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على البلدة.‏

واستهدفت مسيّرة معادية أخرى بصاروخ سيارة “رابيد” تابعة لبلدية حاروف كانت إلى جانب مبنى ‏البلدية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، فيما كانا يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي في البلدة.‏

وفي صور أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة الشهابية، كما أغار على مرتفعات الريحان في منطقة ‏جزين.‏

وفي مرجعيون استهدف القصف المدفعي المعادي عريض دبين – مرجعيون مرتين، كما تعرضت بلدة ‏بيت ياحون لقصف مدفعي متقطع.‏

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مساء أمس الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على ‏لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي إلى 3020 قتيلاً و9273 جريحاً.‏