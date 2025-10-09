حماس: الاتفاق الجديد ينص على وقف نهائي للحرب على غزة بضمانات دولية

حمدان حماس: الاتفاق الجديد ينص على وقف نهائي للحرب على غزة بضمانات دولية

الدوحة-سانا

أعلنت حركة حماس أن الوقف النهائي للحرب على قطاع غزة هو النقطة الأساس في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، في تصريح لقناة “العربي” اليوم: إن الوسطاء قدموا ضمانات واضحة بعدم خرق الاحتلال للاتفاق، مضيفاً: إن إعلان وقف إطلاق النار تُرك للطرف الأمريكي باعتباره راعياً أساسياً لمسار التفاهمات.

وأشار إلى أن الحركة تنظر إلى الاتفاق بوصفه خطوة مهمة نحو إنهاء العدوان المستمر على القطاع منذ عامين، وتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل الحصار والدمار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الليلة الماضية عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي منه، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

عواصف قوية وفيضانات تجتاح ولاية ويسكونسن الأمريكية
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شمال إسطنبول ولا أنباء عن ضحايا أو انهيارات
صندوق التقاعد الدنماركي يتخلى عن استثمارات له في إسرائيل بسبب الحرب على غزة
منحة بقيمة 3 ملايين دولار من الأمم المتحدة لدعم عمليات الرعاية الصحية في سوريا
اتحاد نقابات عمال فلسطين: ارتقاء 40 عاملاً واعتقال أكثر من 30 ألفاً خلال عامين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك