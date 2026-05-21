المفوضية الأوروبية تتوقع تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وارتفاع العجز حتى عام 2027

بروكسل-سانا

أظهر التقرير الاقتصادي الربعي للمفوضية الأوروبية لعام 2026 تباطؤاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي ودفعاً لمعدلات التضخم نحو الارتفاع في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك جراء صدمة الطاقة الراهنة جراء الحرب بالشرق الأوسط والتي أدت إلى قفزة في أسعار السلع الأساسية للطاقة.



وأشارت التوقعات الواردة في التقرير الذي نشر على موقع المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 1.1% خلال عام 2026 مقارنة بـ 1.5% في عام 2025.



وتوقع التقرير الاقتصادي الأوروبي أن يصل معدل التضخم في الاتحاد إلى 3.1% في نهاية عام 2026، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن التقديرات السابقة، مشيراً إلى إمكانية انخفاض التضخم إلى 2.4% في عام 2027، لافتاً إلى أن الانخفاض طويل الأجل في معدلات البطالة سيستقر عند نحو 6% في عام 2027.



وكان تقرير سابق للمفوضية توقع ارتفاع عجز الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 3.6% بحلول عام 2027.