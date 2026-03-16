قطر تطالب إيران بوقف الهجمات فوراً وتؤكد استمرار الاتصالات لحماية الملاحة في هرمز

الدوحة-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن على إيران وقف الهجمات فوراً حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الاتصالات لا تزال جارية مع مختلف الأطراف لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً.

ورداً على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعرب فيها عن استعداد طهران لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة طبيعة الأهداف التي تعرّضت للهجمات الإيرانية في دول الخليج، قال الأنصاري في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة اليوم الإثنين: إن “المسألة بسيطة وهي أن توقف إيران هجماتها على الدول التي لم تستهدف الأراضي الإيرانية، ولا يحتاج الأمر للجنة تحقيق مشتركة ولا فرق مشتركة”.

وأشار الأنصاري إلى أن “التنسيق العربي مستمر بشكل يومي في هذه المرحلة لاحتواء التصعيد”، وأن قطر وجّهت رسالة ثامنة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الهجمات على دول الخليج.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: إن “إيران تهاجم دول الخليج دون أي سبب، وعليها أن توقف هجماتها لأننا خارج الصراع”، مضيفاً “تركيزنا الحالي هو على الدفاع عن أوطاننا وحمايتها من الاعتداءات الإيرانية”.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تتعرض دول الخليج العربي والأردن ودول إقليمية لاعتداءات بصواريخ ومسيرات إيرانية، ما يثير مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.