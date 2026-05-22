بازار إبداع بنسخته الأربعين في حمص… مساحة لعرض الحرف اليدوية وتمكين النساء

حمص-سانا

انطلقت اليوم الخميس فعاليات بازار إبداع بنسخته الأربعين في مول كلوفر بحمص، والذي ينظمه فريق نساء صغيرات مبدعات بمشاركة واسعة من صاحبات المشاريع المنزلية والحرفية، بهدف تسويق الأعمال اليدوية وإيصالها إلى أكبر شريحة من الزوار خلال عطلة الصيف وعيد الأضحى.

وشهد البازار تنوعاً لافتاً في المعروضات، شملت منتجات الصابون الطبيعي، الأعمال اليدوية، الكروشيه، تشكيلات الشمع الطبيعي، الإكسسوارات، الهدايا، والقطع الفنية، ما يعكس مهارة المشاركات وحرصهن على تقديم منتجات ذات جودة وحرفية عالية، كما تميزت المعروضات بطابعها المحلي وكونها في غالبيتها مصنوعة يدوياً، الأمر الذي يمنحها قيمة إضافية لدى الزوار.

وأوضحت غزل الطرشة من الفريق المنظم في تصريح لـ سانا، أن الهدف من البازار هو تصدير أعمال السيدات المبدعات وإبراز مشاريعهن التي تعتمد على الحرف اليدوية، لافتة إلى أن الفريق يركز على دعم الشابات اللواتي تتطلب أعمالهن جهداً وإبداعاً ومساحة لعرض منتجاتهن.

وبيّنت أن عدد المشاركات بلغ 40 سيدة قدمن مشاريع متنوعة، مشيرة إلى أن الفريق قدم لهن دعماً معنوياً وتشجيعياً، إضافة إلى دعم إعلاني مجاني عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه البازار تتمثل في محدودية الأماكن وارتفاع أجور الصالات.

ومن بين المشاركات، تحدثت شيماء السيد عن تجربتها الأولى في البازار من خلال عرض تشكيلات من الشموع المصنوعة من شمع الصويا الطبيعي، والتي عملت على تطويرها خلال أشهر من التدريب، موضحة أن منتجاتها تتميز بروائح فواحة ومواد طبيعية.

وأضافت: إن أبرز التحديات التي تواجهها هي تأمين المواد الأولية والقوالب الخاصة بصناعة الشموع، مؤكدة أن مشاركتها في البازار تشكل خطوة مهمة نحو تطوير موهبتها والاستمرار في عرض منتجاتها، لافتة إلى أنها تسوّق أعمالها عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما عبّر عدد من الزوار عن إعجابهم بتنوع المنتجات، حيث أشار غيث بازرباشي إلى أن البازار يضم تشكيلة واسعة من المعروضات التي تعكس مهارة المشاركات وتنوع أفكارهن، مؤكداً أن الفعالية تشكل مساحة مهمة لدعم المشاريع الصغيرة وإبراز الإبداع المحلي.

ويستمر البازار على مدى أربعة أيام، مقدماً منصة تجمع بين تمكين النساء وتنشيط الحركة التجارية في أجواء اجتماعية تفاعلية داخل المول.