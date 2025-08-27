ملك الأردن: ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

أستانا-سانا

جدد ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم التأكيد على ضرورة خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وخلال لقائه الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في العاصمة أستانا أكد الملك عبد الله ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتكثيف جهود الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية.

وقال: “إن التصعيد في الضفة الغربية خطير”، محذراً من “الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس” ومؤكداً رفض بلاده لأي محاولات لاحتلال أو ضم الأراضي في غزة أو الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين.

ونوه الملك عبد الله بدور كازاخستان البناء في نشر السلام والاستقرار، وقال: “نحن ملتزمون بالعمل إلى جانبكم للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، وللمساهمة في جهود السلام العالمية”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وسط ارتكاب إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري.