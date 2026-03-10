قطر والأردن تدينان استهداف القنصلية الإماراتية في كردستان العراق

الدوحة-عمان-سانا

أدانت دولة قطر اليوم الثلاثاء، بشدة الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة الإماراتية في كردستان العراق، وعدته عملاً مرفوضاً يشكّل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي ويقوّض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً.

وجددت الوزارة موقف بلادها الثابت الرافض لكل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوّض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة والمنطقة.

من جهته أدان الأردن، بأشدّ العبارات استهداف القنصلية، وأكّدت وزارة الخارجية في بيان صحفي، ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقارّ البعثات الدبلوماسية وأعضائها، مؤكدة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات.

وكانت دولة الإمارات أعلنت فجر اليوم الثلاثاء عن تعرض قنصليّتها العامة في كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيّرة، ووقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.