المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 591 خرقاً لوقف إطلاق النار خلال 50 يوماً

القدس المحتلة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في غزة أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 591 خرقاً لوقف إطلاق النار خلال 50 يوماً على دخوله حيّز التنفيذ، ما أسفر عن ارتقاء 357 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وإصابة 903 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى اعتقال 38 مواطناً خلال عمليات التوغل والاقتحام.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان صحفي اليوم، أنّ خروقات الاحتلال شملت 164 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و25 عملية توغل داخل المناطق السكنية والزراعية، و280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

وأكد المكتب الإعلامي إدانته لهذه الاعتداءات، محمّلاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية، ومشدداً على أن استمرار هذه الخروقات يهدد جهود التهدئة.

كما دعا البيان الدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف هذه الاعتداءات وإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار هذه الخروقات يهدد فرص الاستقرار، وأن الضغط الدولي يبقى السبيل لإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي، من خلال شنّ عمليات قصف مدفعي وغارات جوية، بالإضافة إلى نسف منازل في عدة مناطق من القطاع.