ترامب: نتحكم بالكامل بمضيق هرمز ونرغب بفتحه دون فرض ‏رسوم ‏

واشنطن-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة “تتحكم بالكامل بمضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل جداراً فولاذياً، مشيراً إلى أن البحرية الأمريكية “تقوم بعمل جيد، وليس هناك سفن تصل إلى إيران أو تغادرها بسبب الحصار البحري”.
كما شدد على رغبة واشنطن في فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم.
ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الخميس إن الولايات المتحدة “قضت على 75 بالمئة من القدرات الصاروخية الإيرانية”، مضيفاً أن التقديرات تشير إلى أن إيران “تتكبد خسائر يومية تبلغ نحو 500 مليون دولار”.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، أوضح ترامب أن بلاده تواصل التفاوض للتوصل إلى اتفاق، قائلاً: “سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى”، مؤكداً أن واشنطن “لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.
وأضاف: “لن نسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، وسنحصل عليه ومن المرجح أن نقوم بتدميره”.
وكان ترامب أعلن أمس الأربعاء أن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية، مهدداً بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق طهران على إبرام اتفاق.