ترامب: نتحكم بالكامل بمضيق هرمز ونرغب بفتحه دون فرض ‏رسوم ‏

واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة “تتحكم ‏بالكامل بمضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل جداراً ‏فولاذياً، مشيراً إلى أن البحرية الأمريكية “تقوم بعمل جيد، وليس ‏هناك سفن تصل إلى إيران أو تغادرها بسبب الحصار البحري”. ‏

كما شدد على رغبة واشنطن في فتح مضيق هرمز من دون فرض ‏رسوم.‏

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض ‏اليوم الخميس إن الولايات المتحدة “قضت على 75 بالمئة من ‏القدرات الصاروخية الإيرانية”، مضيفاً أن التقديرات تشير إلى أن ‏إيران “تتكبد خسائر يومية تبلغ نحو 500 مليون دولار‎”.‎
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، أوضح ترامب أن بلاده ‏تواصل التفاوض للتوصل إلى اتفاق، قائلاً: “سنحصل على ما نريد ‏بطريقة أو بأخرى”، مؤكداً أن واشنطن “لن تسمح لإيران بامتلاك ‏سلاح نووي‎”.‎

وأضاف: “لن نسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، ‏وسنحصل عليه ومن المرجح أن نقوم بتدميره‎”.‎

وكان ترامب أعلن أمس الأربعاء أن المفاوضات مع إيران دخلت ‏مراحلها النهائية، مهدداً بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق طهران ‏على إبرام اتفاق‎.‎

