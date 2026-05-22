دول جوار ليبيا ترفض التدخل الخارجي فيها وتشدد على الحل ‏الشامل والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها

القاهرة-سانا‏

أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر رفضهم القاطع لكل ‏أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مشددين على أن الحل ‏السياسي الشامل والنابع من الإرادة والقيادة الليبية الخالصة هو ‏السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، بما يضمن الحفاظ على وحدة ليبيا ‏وسيادتها وأمنها الاستراتيجي‎.‎

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الوزاري ‏الرابع لآلية دول جوار ليبيا الثلاثية، الذي عُقد اليوم الخميس في ‏العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة كل من وزراء الخارجية ‏المصري الدكتور بدر عبد العاطي، والتونسي محمد علي النفطي، ‏والجزائري أحمد عطاف، وفقاً لموقع وزارة الخارجية المصرية‎.‎

وجدد الوزراء في بيانهم الختامي التزام دولهم الراسخ بمواصلة ‏التنسيق والتشاور لمساعدة جميع الأطراف في ليبيا على رأب ‏الصدع، وإنهاء حالة الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتهيئة ‏الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل ‏متزامن وفي أقرب وقت ممكن، استجابة لتطلعات الشعب الليبي، ‏مشيرين إلى أن استمرار غياب السلطة التنفيذية الموحدة يعرقل ‏جهود الاستقرار والتنمية‎.‎

وأعرب الوزراء عن القلق إزاء التحديات الأمنية وحوادث العنف ‏والاغتيالات السياسية التي تشهدها ليبيا، داعين الأطراف الليبية إلى ‏التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية ‏العليا، ودعم الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار‎. ‎

وأكد الوزراء في بيانهم دعمهم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة ‏لتثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على خروج وانسحاب جميع ‏القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ‏فوراً وضمن إطار زمني محدد، تنفيذاً للقرارات الدولية ذات ‏الصلة، وبما يهيئ الأرضية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية‎.‎

وشدد الوزراء على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة جذور ‏الأزمة تقوم على الترابط الوثيق بين مختلف المسارات السياسية ‏والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية ‏استمرار التنسيق بين الدول الثلاث مع الأمم المتحدة والشركاء ‏الإقليميين والدوليين، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد ‏الأفريقي‎.‎

ويأتي هذا الاجتماع امتداداً لمسار عمل الآلية الثلاثية للتشاور ‏المستمر وتنسيق مواقف دول الجوار المباشر إزاء تطورات المشهد ‏الليبي، في ظل تأكيدات مصرية وعربية متواصلة على ثوابت ‏المقاربة السياسية القائمة على ضرورة صون وحدة الأراضي ‏الليبية وسيادتها، واعتبار أمن واستقرار ليبيا ركيزة أساسية وامتداداً ‏أصيلاً للأمن القومي العربي‎.‎