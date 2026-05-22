الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع طفيف وسط تفاؤل المستثمرين بمستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

اختتمت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع طفيف بعد جلسة تداول متقلبة، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وتفاؤل المستثمرين بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع بمقدار 11.54 نقطة، أو ما يعادل 0.16 بالمئة، ليغلق عند 7444.51 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 25.82 نقطة، أو بنسبة 0.09 بالمئة، إلى 26296.18 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 278.91 نقطة، أو بنسبة 0.56 بالمئة، ليصل إلى 50288.26 نقطة.

وفي السياق ذاته، عزا رئيس قسم استراتيجيات وبحوث الاستثمار لدى مؤسسة “جلينميد”، جيسون برايد، التقلبات الحادة التي شهدتها جلسة اليوم إلى ردود فعل المستثمرين المباشرة على التكهنات المحيطة بالوضع الجيوسياسي، موضحاً أن مستويات التقييم العالية التي تحققت جزئياً بفعل أرباح الشركات طغت مؤقتاً على المخاوف المرتبطة بالملف الإيراني.

يشار إلى أن الأسواق العالمية تعيش حالة من الترقب الحذر تزامناً مع الحراك الدبلوماسي الجاري، وفي هذا الإطار، أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس دون تغيير يذكر، متبعةً مسار الاستقرار بعد المكاسب القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة، في وقت يربط فيه المحللون اتجاهات الاستثمار المستقبلية بمدى التقدم الفعلي في مفاوضات إنهاء الحرب في المنطقة وتجنب تصعيد جديد قد يهدد خطوط إمدادات الطاقة العالمية.