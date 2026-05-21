وصول ناشطي “أسطول الصمود” إلى مطار إسطنبول

إسطنبول-سانا

وصلت إلى مدينة إسطنبول اليوم الخميس، ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية تقل ناشطي “أسطول الصمود” الذين احتجزتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية أثناء محاولتهم كسر الحصار عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأناضول أن الطائرات الثلاث حطت في مطار إسطنبول، حيث جرى نقل عدد من المصابين إلى سيارات إسعاف كانت بانتظارهم.

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق أن بلاده تعتزم إجلاء ناشطين من “أسطول الصمود ” إلى أراضيها.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت اليوم ترحيل مئات المشاركين في “أسطول الصمود” بعد اعتراض سفنهم في البحر واحتجازهم، وسط تصاعد الانتقادات الدولية والحقوقية، بسبب ما وصف بالمعاملة المهينة والتنكيل بالناشطين خلال احتجازهم.

