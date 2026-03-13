قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريتين في حوض اليرموك غربي درعا

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في قريتي عابدين والعارضة في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا.

وأفاد مراسل سانا بأن قوة للاحتلال تتألف من 7 سيارات اقتحمت القريتين، وفتشت منزلين وأقامت حاجزاً لفترة قصيرة ثم انسحبت من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت فجر اليوم عن ثلاثة شبان وطفل اعتقلتهم أمس الخميس على أطراف قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي أثناء رعيهم الأغنام.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.