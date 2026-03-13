قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريتين في حوض اليرموك غربي درعا

photo 2026 03 13 12 07 23 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريتين في حوض اليرموك غربي درعا

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في قريتي عابدين والعارضة في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا.

وأفاد مراسل سانا بأن قوة للاحتلال تتألف من 7 سيارات اقتحمت القريتين، وفتشت منزلين وأقامت حاجزاً لفترة قصيرة ثم انسحبت من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت فجر اليوم عن ثلاثة شبان وطفل اعتقلتهم أمس الخميس على أطراف قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي أثناء رعيهم الأغنام.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

زيارة ميدانية لمحافظ إدلب للاطّلاع على سير العملية التعليمية
نقص الوقود الناتج عن قيود الاحتلال يعطل مهام الدفاع المدني في غزة
مؤسسة “إقرأ” تقدم فعالية دينية ودعوية في مهرجان ربيع حماة
وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة في حمص
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات عدة باللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك