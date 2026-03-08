مؤسسة آكشن إيد- فلسطين: دعم المؤسسات النسوية استثمار في مستقبل أكثر عدالة وصموداً

القدس المحتلة-سانا

أكدت مؤسسة آكشن إيد- فلسطين، اليوم الأحد، أن دعم المؤسسات النسوية يعد استثماراً أساسياً في بناء مجتمع فلسطيني أكثر عدالة وصموداً.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن المؤسسة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن النساء الفلسطينيات يقمن بدور محوري في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال جهودهن المستمرة في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني في ظلّ السياسات القمعية من حروب متكررة وحصار وقيود على الحركة.

وأشارت إلى أن المؤسسات التي تقودها النساء في فلسطين تسهم بشكل كبير في تغيير الواقع، من خلال توفير مساحات آمنة وخدمات الحماية للنساء والفتيات، وتعزيز قيادة النساء في التنسيق الإنساني وصنع القرار.

ولفتت إلى أهمية توفير تمويل مباشر ومرنِ لهذه المؤسسات، بما يمكّنها من الاستجابة السريعة للتحديات التي تواجهها المجتمعات الفلسطينية، مؤكدة أنّ دعم هذه المؤسسات ليس عملاً خيرياً، بل هو ضرورة استراتيجية وأخلاقية لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.

وتلعب النساء الفلسطينيات، في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، دوراً أساسياً في التصدي لهذه الممارسات من خلال قيادة مؤسسات مجتمعية تهدف إلى تعزيز الصمود والعدالة.