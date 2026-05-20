الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا يحذر من تصاعد الهجمات المعادية ضد المسلمين

برلين-سانا

حذّر الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا “ديتيب” اليوم الأربعاء من تصاعد الهجمات المعادية ضد المسلمين، عقب الاعتداء الذي استهدف مسجداً في مدينة ميمينجن بولاية بافاريا مطلع الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن الأمين العام للاتحاد أيوب كاليون قوله: إن مثل هذه الاعتداءات تبعث برسالة واضحة مفادها: “أنتم لا تنتمون إلى هنا”، مشيراً إلى تنامي مشاعر الخوف داخل الجالية المسلمة في ألمانيا من احتمال وقوع اعتداءات أكثر خطورة قد تطال الأشخاص بشكل مباشر.

وأوضح كاليون أن وتيرة الأعمال العدائية والاعتداءات ضد المسلمين ارتفعت بشكل ملحوظ منتقداً بضعف التضامن الرسمي، ومتهماً بعض الجهات السياسية والحكومية بالتقليل من خطورة الظاهرة أو تجاهلها.

وكان مجهولون أقدموا، في الأول من أيار، على تخريب مسجد في مدينة ميمينجن الألمانية، حيث أثارت الحادثة موجة استنكار واسعة.

ووصف رئيس البلدية، يان روثنباخر، الحادث بأنه “عمل مشين ينطوي على عدم احترام”، بينما أدان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاجتماعي المسيحي في برلمان بافاريا، كلاوس هوليتشيك، الواقعة، مؤكداً أنها “غير مقبولة على الإطلاق”.