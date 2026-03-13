دفاعات “الناتو” تحيد صاروخين باليستيين أُطلقا من إيران باتجاه تركيا

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، أنّ دفاعات حلف شمال الأطلسي “الناتو” حيدت صاروخين باليستيين أُطلقا من إيران، باعتراضهما بعد دخولهما المجال الجوي التركي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزارة قولها: “إن الشظايا الناجمة عن انفجار الصاروخين سقطت في أرض خاوية جنوب شرق ولاية غازي عنتاب دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار” .

وكانت منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط أسقطت في ال4 من الشهر الجاري صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية دون وقوع أضرار أو خسائر بشرية .

وأكدت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي التزام القوات المسلحة التركية الكامل بضمان أمن بلادها ومواطنيها، مشيرة إلى أنه في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حدود تركيا ومجالها الجوي، وإجراء مشاورات مع “الناتو” وحلفائها.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في الـ 10 من آذار الجاري، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” نشر منظومة صواريخ باتريوت في ولاية ملاطيا جنوب تركيا لدعم جهود حماية مجالها الجوي.

ومع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية منذ الـ 28 من شباط الماضي، تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية وإقليمية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية، ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.