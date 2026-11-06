الأمن الداخلي بحلب يقبض على سائق تسبب بوفاة امرأتين ‏

حلب-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، اليوم الجمعة، القبض على المدعو (ش. ب) لتسببه بوفاة امرأتين إثر حادث دهس ناجم عن قيادته المتهورة على الطريق الممتد من دوار العمارة باتجاه حي الزهراء.
وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان عبر قناتها على تلغرام، أن عناصر الأمن تدخلوا عقب وقوع الحادث، وتمكنوا من إحباط محاولة السائق الفرار من الموقع، و أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها تمهيداً لتقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.
وتعمل قوى الأمن الداخلي على متابعة الحوادث والمخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.