الأمن الداخلي بحلب يقبض على سائق تسبب بوفاة امرأتين ‏

حلب-سانا‏

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، اليوم الجمعة، القبض على المدعو (ش. ب) ‏لتسببه بوفاة امرأتين إثر حادث دهس ناجم عن قيادته المتهورة على الطريق الممتد من ‏دوار العمارة باتجاه حي الزهراء.‏

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان عبر قناتها على تلغرام، أن عناصر الأمن تدخلوا ‏عقب وقوع الحادث، وتمكنوا من إحباط محاولة السائق الفرار من الموقع، و أن الجهات ‏المختصة تواصل تحقيقاتها تمهيداً لتقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.‏

وتعمل قوى الأمن الداخلي على متابعة الحوادث والمخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، ‏واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للحفاظ على ‏الأمن والسلامة العامة.‏