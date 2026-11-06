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الأمن الداخلي بحلب يقبض على سائق تسبب بوفاة امرأتين ‏

photo 2026 11 06 13 43 51 الأمن الداخلي بحلب يقبض على سائق تسبب بوفاة امرأتين ‏
القبض على المدعو (ش. ب) ‏لتسببه بوفاة امرأتين إثر حادث دهس-الأمن الداخلي بحلب-قناة الأمن الداخلي على التلغرام

حلب-سانا‏

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، اليوم الجمعة، القبض على المدعو (ش. ب) ‏لتسببه بوفاة امرأتين إثر حادث دهس ناجم عن قيادته المتهورة على الطريق الممتد من ‏دوار العمارة باتجاه حي الزهراء.‏

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان عبر قناتها على تلغرام، أن عناصر الأمن تدخلوا ‏عقب وقوع الحادث، وتمكنوا من إحباط محاولة السائق الفرار من الموقع، و أن الجهات ‏المختصة تواصل تحقيقاتها تمهيداً لتقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.‏

وتعمل قوى الأمن الداخلي على متابعة الحوادث والمخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، ‏واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للحفاظ على ‏الأمن والسلامة العامة.‏

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