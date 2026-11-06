مشفى الطبقة الوطني يخدم مئات المرضى يومياً وسط حاجة لدعم الكوادر والتجهيزات

الرقة-سانا
يستقبل قسم الإسعاف في مشفى الطبقة الوطني من 200 إلى 250 مراجعاً يومياً من أهالي مدينة الطبقة وريفها والمناطق المجاورة.
ويقدم المشفى خدماته للمرضى إلى جانب قسم الإسعاف عبر أقسام وعيادات تخصصية يصل عدد مراجعيها يومياً إلى 300 مريض، رغم ما يواجهه من تحديات أبرزها نقص الكوادر الطبية والتمريضية، والحاجة إلى صيانة عدد من الأجهزة وتوسيع بعض الأقسام، لتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المراجعين.
وأوضح المدير الإداري في المشفى قيصر الخالد، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن المشفى يضم قسم الإسعاف المركزي الذي يستقبل من 200 إلى 250 مريضاً يومياً، كما يضم أقسام العيادات والأشعة والمخبر المركزي والعناية المركزة والعمليات والأطفال والحاضنات.
وبين الخالد أن قسم الأطفال يضم 40 سريراً، ويستقبل نحو 1100 طفل شهرياً، فيما يضم قسم الحاضنات 16 حاضنة، ويستقبل نحو 142 طفلاً شهرياً.
ولفت الخالد إلى أن المشفى يضم 13 عيادة تخصصية، تشمل الجلدية والجراحة والداخلية والأطفال والبولية، إلى جانب قسم المعالجة الفيزيائية، موضحاً أن العيادات تستقبل نحو 300 مريض يومياً، فيما يستقبل قسم المعالجة الفيزيائية قرابة 30 مريضاً يومياً.
وبالنسبة لقسم غسيل الكلى أشار الخالد إلى أنه يضم 11 جهازاً، تجرى من خلالها نحو 180 جلسة أسبوعياً، وقسم العناية المركزة يضم 10 أسرة و10 أجهزة تنفس اصطناعي، ويستقبل نحو 354 مريضاً شهرياً.
تحديات نقص الكوادر وصيانة الأجهزة
حول الصعوبات التي تواجه العمل، أوضح الخالد أنها تشمل نقص الكوادر الطبية والتمريضية، والحاجة إلى صيانة عدد من الأجهزة، منها الجهاز القوسي في قسم العمليات، وجهاز التصوير الشعاعي الرقمي (DR)، وجهاز الأشعة الثابت، إضافة إلى ضرورة توسيع قسم الأطفال، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة عدد المراجعين بالانتانات التنفسية.
أشارت صبحة الخلف، من أهالي مدينة الطبقة، إلى أهمية دعم المشفى لتطوير خدماته، ولا سيما أن تكاليف العلاج في المشافي الخاصة تفوق الإمكانات المادية لكثير من الأسر.
وأوضح محمود العجلان، من قرية المحمودلي، أنه قطع مسافة تصل إلى 30 كيلومتراً للوصول إلى المشفى لإجراء جلسة غسيل الكلى مرتين أسبوعياً، مشيراً إلى أعباء تكاليف التنقل وتأمين الدواء.
وتأتي أهمية دعم مشفى الطبقة الوطني بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة، وتأهيل الأجهزة المتعطلة وتوسيع الأقسام التي تشهد ضغطاً في أعداد المراجعين، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، ولا سيما القادمين من القرى والبلدات المحيطة.