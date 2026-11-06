مشفى الطبقة الوطني يخدم مئات المرضى يومياً وسط حاجة لدعم الكوادر والتجهيزات

الرقة-سانا

يستقبل قسم الإسعاف في مشفى الطبقة الوطني من 200 إلى 250 مراجعاً يومياً من أهالي مدينة الطبقة وريفها والمناطق المجاورة.‏

ويقدم المشفى خدماته للمرضى إلى جانب قسم الإسعاف عبر أقسام وعيادات تخصصية ‏يصل عدد مراجعيها يومياً إلى 300 مريض، رغم ما يواجهه من تحديات أبرزها ‏نقص الكوادر الطبية والتمريضية، والحاجة إلى صيانة عدد من الأجهزة وتوسيع بعض ‏الأقسام، لتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المراجعين.‏

وأوضح المدير الإداري في المشفى قيصر الخالد، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن ‏المشفى يضم قسم الإسعاف المركزي الذي يستقبل من 200 إلى 250 مريضاً يومياً، ‏كما يضم أقسام العيادات والأشعة والمخبر المركزي والعناية المركزة والعمليات والأطفال ‏والحاضنات.‏

وبين الخالد أن قسم الأطفال يضم 40 سريراً، ويستقبل نحو 1100 طفل شهرياً، فيما ‏يضم قسم الحاضنات 16 حاضنة، ويستقبل نحو 142 طفلاً شهرياً.‏

ولفت الخالد إلى أن المشفى يضم 13 عيادة تخصصية، تشمل الجلدية والجراحة والداخلية ‏والأطفال والبولية، إلى جانب قسم المعالجة الفيزيائية، موضحاً أن العيادات تستقبل نحو ‌‏300 مريض يومياً، فيما يستقبل قسم المعالجة الفيزيائية قرابة 30 مريضاً يومياً.‏

وبالنسبة لقسم غسيل الكلى أشار الخالد إلى أنه يضم 11 جهازاً، تجرى من خلالها نحو ‌‏180 جلسة أسبوعياً، وقسم العناية المركزة يضم 10 أسرة و10 أجهزة تنفس ‏اصطناعي، ويستقبل نحو 354 مريضاً شهرياً.‏

تحديات نقص الكوادر وصيانة الأجهزة

حول الصعوبات التي تواجه العمل، أوضح الخالد أنها تشمل نقص الكوادر الطبية ‏والتمريضية، والحاجة إلى صيانة عدد من الأجهزة، منها الجهاز القوسي في قسم ‏العمليات، وجهاز التصوير الشعاعي الرقمي (‏DR‏)، وجهاز الأشعة الثابت، إضافة إلى ‏ضرورة توسيع قسم الأطفال، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة عدد المراجعين ‏بالانتانات التنفسية.‏

أشارت صبحة الخلف، من أهالي مدينة الطبقة، إلى أهمية دعم المشفى لتطوير ‏خدماته، ولا سيما أن تكاليف العلاج في المشافي الخاصة تفوق الإمكانات المادية لكثير من ‏الأسر.‏

وأوضح محمود العجلان، من قرية المحمودلي، أنه قطع مسافة تصل إلى 30 ‏كيلومتراً للوصول إلى المشفى لإجراء جلسة غسيل الكلى مرتين أسبوعياً، مشيراً إلى ‏أعباء تكاليف التنقل وتأمين الدواء.‏

وتأتي أهمية دعم مشفى الطبقة الوطني بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة، وتأهيل ‏الأجهزة المتعطلة وتوسيع الأقسام التي تشهد ضغطاً في أعداد المراجعين، للمساهمة في ‏تحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، ولا سيما القادمين من ‏القرى والبلدات المحيطة. ‏