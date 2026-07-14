فنزويلا تعين ممثلها لدى الولايات المتحدة وزيراً للخارجية

كراكاس-سانا

عيّنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الدبلوماسي ” فيليكس بلاسينسيا ” الذي كان يشغل منصب رئيس البعثة الدبلوماسية لفنزويلا في الولايات المتحدة وزيراً للخارجية بديلاً لإيفان خيل، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تبعات الزلزالين المدمرين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 4500 شخص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رودريغيز قولها في منشور على تلغرام أمس الإثنين: “أعلن للبلاد أنني قررت دمج وزارتي العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية لقيادة هذه المرحلة الجديدة، وقد عيّنت الدبلوماسي بلاسينسيا” وزيراً للخارجية، فيما عُين خيل وزيراً للعلوم والتكنولوجيا.

وكان بلاسينسيا الذي شغل منصب سفير بلاده في المملكة المتحدة وكولومبيا والصين، تولى سابقاً منصب وزير الخارجية بين عامي (2021-2022) قبل أن يصبح رئيساً للبعثة الدبلوماسية لكراكاس في واشنطن، والبلدان اللذان استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية في آذار بعدما قطعت عام 2019، لم يعينا بعد سفيرين متبادلين.

ويأتي هذا التغيير مع إعلان الولايات المتحدة تقديم مساعدات تبلغ حوالى 400 مليون دولار ونشر سفينتين حربيتين لمساعدة فنزويلا في مواجهة آثار الزلزالين، وفق السفارة الأميركية.

وجاء في التقرير الرسمي الذي نشره رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز في حسابه على التلغرام الإثنين أن حصيلة الضحايا بلغت 4561 قتيلاً وما يقارب 17 ألف مصاب .

ولا تتطرّق السلطات الفنزويلية إلى عدد المفقودين الذين قدرتهم الأمم المتحدة بنحو 50 ألف شخص بعد يومين من الكارثة.