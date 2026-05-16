مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة جنوب غرب ألمانيا

برلين-سانا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، جراء سقوط طائرة صغيرة في منطقة سكنية في مدينة ليمبورغرهوف في ولاية راينلاند بالاتينات جنوب غرب ألمانيا.

ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن الشرطة قولها: إن الطائرة تحطمت على أطراف المدينة وتناثر حطامها وسقط على المنازل المجاورة، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين وإصابة آخر.

وتشير المعلومات، إلى أن الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقاً عاجلاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

ولقي طيار يبلغ من العمر 72 عاماً مصرعه مؤخراً، جراء تحطم طائرة شراعية جنوب غرب مدينة هانوفر الألمانية.