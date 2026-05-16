مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة جنوب غرب ألمانيا

ألمانيا مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة جنوب غرب ألمانيا

برلين-سانا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، جراء سقوط طائرة صغيرة في منطقة سكنية في مدينة ليمبورغرهوف في ولاية راينلاند بالاتينات جنوب غرب ألمانيا.

ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن الشرطة قولها: إن الطائرة تحطمت على أطراف المدينة وتناثر حطامها وسقط على المنازل المجاورة، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين وإصابة آخر.

وتشير المعلومات، إلى أن الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقاً عاجلاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

ولقي طيار يبلغ من العمر 72 عاماً مصرعه مؤخراً، جراء تحطم طائرة شراعية جنوب غرب مدينة هانوفر الألمانية.

ارتقاء 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غرب غزة
أزمة الحدود بين باكستان وأفغانستان.. تداخل الجغرافيا والتاريخ وتشابك المصالح الدولية
مندوبو مجلس الأمن يدينون الاستيطان الإسرائيلي ويحذرون من تقويض حل الدولتين
إيران تشكّل مجلس قيادة مؤقت بعد مقتل خامنئي
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ عامين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك