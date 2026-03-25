10 قتلى وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، مقتل عشرة أشخاص وإصابة العشرات في غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن غارة إسرائيلية على بلدة عدلون قضاء صيدا، أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة خامس بجروح.

وأسفرت غارات إسرائيلية على بلدة حبوش في قضاء النبطية، وعلى منزل في مخيم المية ومية في صيدا، وعلى دوار العلم في مدينة صور، وبلدة باتولية في قضاء صور عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 47 بجروح.

كما تتعرض بلدات مارون الراس ويارون وأطراف مدينة بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي كثيف.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، بينما تتوغل قواتها في جنوب لبنان عبر محاور عدة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مساء أمس أن حصيلة ضحايا هذه الاعتداءات الإسرائيلية وصلت إلى 1072 قتيلاً و2966 جريحاً.