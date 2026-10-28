تركيا: التزامنا بمعاهدة مونترو منع اتساع رقعة الحرب الروسية-الأوكرانية

أنقرة-سانا
أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن التزام بلاده بمقتضيات معاهدة مونترو منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية أسهم في منع اتساع رقعتها إلى مناطق أوسع والحد من تداعياتها في البحر الأسود.
ونقلت وكالة الأناضول عن غولر قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء، عقب اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في تركيا وبلغاريا ورومانيا بالعاصمة البلغارية صوفيا: إن بلاده تواصل دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها منذ اليوم الأول للحرب، مشيراً إلى استمرار استخدام قنوات الحوار مع روسيا لمنع تصعيد الأزمات الإقليمية.
وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأسود، لافتاً إلى تعرض عدد منها لهجمات خلال الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أعوام، وداعياً طرفي النزاع إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.
وحذّر غولر من استهداف السفن التي ترفع العلم التركي أو تديرها شركات تركية، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحقوقها القانونية كافة في مواجهة هذه الهجمات.
وشدد غولر على أن تركيا وبلغاريا ورومانيا ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، مؤكداً أن سلامة الطرق التجارية وأمن الدول الساحلية يمثلان خطاً أحمر لا يجوز انتهاكه.
وتسمح معاهدة مونترو، الموقّعة عام 1936، بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير الساحلية في حوض البحر الأسود من مضيقي الدردنيل والبوسفور بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً والبقاء في البحر الأسود مدة لا تتجاوز 21 يوماً.