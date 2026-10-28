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تركيا: التزامنا بمعاهدة مونترو منع اتساع رقعة الحرب الروسية-الأوكرانية

thumbs b c f95292181b9518c09949cd81baff8b40 تركيا: التزامنا بمعاهدة مونترو منع اتساع رقعة الحرب الروسية-الأوكرانية
وزير الدفاع التركي يشار غولر- صوفيا- الأناضول

أنقرة-سانا‏

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن التزام بلاده بمقتضيات معاهدة مونترو منذ ‏اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية أسهم في منع اتساع رقعتها إلى مناطق أوسع والحد ‏من تداعياتها في البحر الأسود.‏
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ونقلت وكالة الأناضول عن غولر قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء، ‏عقب اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في تركيا وبلغاريا ورومانيا بالعاصمة ‏البلغارية صوفيا: إن بلاده تواصل دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها منذ اليوم الأول ‏للحرب، مشيراً إلى استمرار استخدام قنوات الحوار مع روسيا لمنع تصعيد الأزمات ‏الإقليمية. ‏
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وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر ‏الأسود، لافتاً إلى تعرض عدد منها لهجمات خلال الحرب المستمرة منذ نحو خمسة ‏أعوام، وداعياً طرفي النزاع إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.‏
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وحذّر غولر من استهداف السفن التي ترفع العلم التركي أو تديرها شركات تركية، ‏مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحقوقها القانونية كافة في مواجهة هذه الهجمات.‏
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وشدد غولر على أن تركيا وبلغاريا ورومانيا ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ‏أمن الملاحة في البحر الأسود، مؤكداً أن سلامة الطرق التجارية وأمن الدول الساحلية ‏يمثلان خطاً أحمر لا يجوز انتهاكه.‏
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وتسمح معاهدة مونترو، الموقّعة عام 1936، بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير ‏الساحلية في حوض البحر الأسود من مضيقي الدردنيل والبوسفور بشرط إشعار تركيا ‏بالمرور قبل 15 يوماً والبقاء في البحر الأسود مدة لا تتجاوز 21 يوماً.‏

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