روسيا تطلق بنجاح أحدث صواريخها الاستراتيجية من طراز “سارمات” ‏

موسكو-سانا‏

أعلنت قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية اليوم الأربعاء عن ‏إطلاق أحدث صواريخها الاستراتيجية من طراز “سارمات” بنجاح.‏

ونقل موقع روسيا اليوم عن الرئيس الروسي” فلاديمير بوتين” قوله تعليقا ‏على نجاح عملية الإطلاق بعد تلقيه تقريراً من سيرغي كاراكاييف، قائد ‏القوات الصاروخية الاستراتيجية بهذا الشأن: “إن صاروخ سارمات ليس ‏بإمكانه السير على طول مسار باليستي فحسب، بل يمكنه أيضا أن يسير ‏على طول مسار شبه مداري، ما يسمح بمدى يزيد على 35000 كيلومتر، مع ‏مضاعفة دقته وقدرته على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية ‏والمستقبلية”. ‏

وأكد الرئيس الروسي أن سارمات يعتبر “أقوى نظام صواريخ في العالم، ‏يضاهي في قوته نظام صواريخ “فويِفودا” السوفييتي الموجود في ترسانتنا”، ‏موضحاً أن “القوة الإجمالية للرأس الحربي المطلق تزيد بأكثر من 4 ‏أضعاف عن أي رأس حربي غربي مكافئ موجود وقوي”.‏

وأشار إلى أنه سيتم وضع أول فوج صواريخ من طراز “سارمات” في ‏الخدمة القتالية بحلول نهاية هذا العام.‏

ولفت بوتين إلى أنه و بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ ‏المضادة للصواريخ الباليستية في عام 2002، اضطرت روسيا إلى “التفكير ‏في ضمان أمنها الاستراتيجي في سياق الواقع الجديد، والحاجة إلى الحفاظ ‏على توازن استراتيجي للقوى والتكافؤ”.‏

وقال: “لهذا السبب تحديداً، أؤكد مرة أخرى، بدء العمل في روسيا على ‏إنشاء أنظمة صواريخ متقدمة ليس لها مثيل عالمي، وتضمن اختراق أنظمة ‏الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية”.‏