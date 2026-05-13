روسيا تطلق بنجاح أحدث صواريخها الاستراتيجية من طراز “سارمات” ‏

موسكو-سانا
أعلنت قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية اليوم الأربعاء عن إطلاق أحدث صواريخها الاستراتيجية من طراز “سارمات” بنجاح.
ونقل موقع روسيا اليوم عن الرئيس الروسي” فلاديمير بوتين” قوله تعليقا على نجاح عملية الإطلاق بعد تلقيه تقريراً من سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية بهذا الشأن: “إن صاروخ سارمات ليس بإمكانه السير على طول مسار باليستي فحسب، بل يمكنه أيضا أن يسير على طول مسار شبه مداري، ما يسمح بمدى يزيد على 35000 كيلومتر، مع مضاعفة دقته وقدرته على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية”.
وأكد الرئيس الروسي أن سارمات يعتبر “أقوى نظام صواريخ في العالم، يضاهي في قوته نظام صواريخ “فويِفودا” السوفييتي الموجود في ترسانتنا”، موضحاً أن “القوة الإجمالية للرأس الحربي المطلق تزيد بأكثر من 4 أضعاف عن أي رأس حربي غربي مكافئ موجود وقوي”.
وأشار إلى أنه سيتم وضع أول فوج صواريخ من طراز “سارمات” في الخدمة القتالية بحلول نهاية هذا العام.
ولفت بوتين إلى أنه و بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في عام 2002، اضطرت روسيا إلى “التفكير في ضمان أمنها الاستراتيجي في سياق الواقع الجديد، والحاجة إلى الحفاظ على توازن استراتيجي للقوى والتكافؤ”.
وقال: “لهذا السبب تحديداً، أؤكد مرة أخرى، بدء العمل في روسيا على إنشاء أنظمة صواريخ متقدمة ليس لها مثيل عالمي، وتضمن اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية”.