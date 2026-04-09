مقتل شاب وطفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان اثنان اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي خان يونس جنوب قطاع غزة وبيت لاهيا شماله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال في خان يونس أطلقت الرصاص باتجاه شاب ما أدى لمقتله، فيما قتلت طفلة بعد إصابتها بالرصاص أثناء تلقيها التعليم داخل خيمة تعليمية تابعة لمدرسة أبو عبيدة بن الجراح في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في الـ 10من تشرين الأول الماضي ترتكب قوات الاحتلال خروقات مستمرة أسفرت عن مقتل 736 فلسطينياً، إضافة إلى إصابة أكثر من 2030 آخرين بجروح متفاوتة.

وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، عن مقتل 72317 فلسطينياً وإصابة 172158 آخرين، ودمار هائل في القطاع وانهيار في جميع القطاعات الخدمية.