نهاية الشهر الجاري.. انطلاق منافسات فئتي الأشبال والأمل لكرة اليد

دمشق-سانا
تنطلق مع نهاية شهر تشرين الثاني الجاري منافسات مسابقتي فئتي الأشبال والأمل بكرة اليد للموسم الجديد 2026-2027.
وأوضح رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة اليد رافع بجبوج في تصريح لـ سانا، أن منافسات الموسم الجديد ستبدأ بفئتي الأشبال والأمل، فيما سيتم تحديد موعد انطلاق منافسات فئة الرجال لاحقاً، بعد استكمال الأندية إجراءات تسجيل عقود اللاعبين.
وأشار بجبوج إلى أن الاتحاد كان يعتزم إطلاق منافسات الموسم مع بداية الشهر الجاري، إلا أن الموافقة على إقامة معسكر خارجي لمنتخب الناشئين في السعودية استدعت إجراء تعديلات على البرنامج الزمني للمنافسات، مبيناً أن العمل على جدولة الدوري لا يزال جارياً، ومن المتوقع الانتهاء منه قريباً.
ويأتي إطلاق الموسم الجديد في إطار خطة الاتحاد لتنشيط اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة في مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في تطوير كرة اليد السورية ورفع مستوى المنافسة بين الأندية.