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نهاية الشهر الجاري.. انطلاق منافسات فئتي الأشبال والأمل لكرة اليد

oGZsq6B8 5555 نهاية الشهر الجاري.. انطلاق منافسات فئتي الأشبال والأمل لكرة اليد

دمشق-سانا

تنطلق مع نهاية شهر تشرين الثاني الجاري منافسات مسابقتي فئتي الأشبال ‏والأمل بكرة اليد للموسم الجديد 2026-2027.‏

وأوضح رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة اليد رافع بجبوج في تصريح ‏لـ سانا، أن منافسات الموسم الجديد ستبدأ بفئتي الأشبال والأمل، فيما سيتم ‏تحديد موعد انطلاق منافسات فئة الرجال لاحقاً، بعد استكمال الأندية ‏إجراءات تسجيل عقود اللاعبين.‏

وأشار بجبوج إلى أن الاتحاد كان يعتزم إطلاق منافسات الموسم مع بداية ‏الشهر الجاري، إلا أن الموافقة على إقامة معسكر خارجي لمنتخب الناشئين ‏في السعودية استدعت إجراء تعديلات على البرنامج الزمني للمنافسات، مبيناً ‏أن العمل على جدولة الدوري لا يزال جارياً، ومن المتوقع الانتهاء منه ‏قريباً.‏

ويأتي إطلاق الموسم الجديد في إطار خطة الاتحاد لتنشيط اللعبة وتوسيع ‏قاعدة المشاركة في مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في تطوير كرة اليد ‏السورية ورفع مستوى المنافسة بين الأندية.‏

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