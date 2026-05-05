ماكرون يدعو لتفعيل آلية مكافحة الإكراه الأوروبية إذا فرضت واشنطن رسوماً جديدة

يريفان-سانا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل آلية مكافحة الإكراه المعروفة باسم “بازوكا”، في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن ماكرون الموجود في العاصمة الأرمينية، انتقد ترامب بشدة، بسبب تهديداته “المزعزعة للاستقرار” والتي تضمنت رفع التعريفات من 15 إلى 25 بالمئة، وقال: “إن الاتحاد الأوروبي جهّز نفسه بآليات سيتعيّن تفعيلها بعد ذلك، لأن هذا هو بالضبط الغرض منها”.

وتسعى فرنسا منذ فترة إلى استخدام هذه الآلية القوية التي لم تُستخدم من قبل، والمصممة لردع الضغوط الجيوسياسية على الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح فرض رسوم على السلع الأمريكية، أو تقييد صادرات استراتيجية، أو استبعاد شركات أمريكية من المناقصات في أوروبا.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من يريفان أيضاً أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لكل السيناريوهات”، مشددة على أن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة “ملزم”، وأن الطرفين يعملان على تنفيذه مع احترام الإجراءات الديمقراطية المختلفة لدى كل طرف.

ويجري مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش محادثات في باريس مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، الذي انتقد ما وصفه ببطء إجراءات المصادقة الأوروبية، والتعديلات التي قد “تحد من الاتفاق”.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي عزمه رفع الرسوم الجمركية على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25%، متهماً التكتل بعدم الالتزام باتفاق تجاري أُبرم العام الماضي.