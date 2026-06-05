مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين جراء انفجار في متجر شمال شرق ‏الصين

بكين-سانا
أفادت سلطات الإطفاء المحلية في الصين بأن انفجاراً وقع اليوم الجمعة، في متجر بمدينة بنشي التابعة لمقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 13 آخرين بجروح طفيفة.
ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها: إن الانفجار وقع صباحاً في متجر يقع ضمن مبنى سكني، ويُشتبه في أنه نجم عن تسرب غاز من أسطوانة غاز مسال.
وأضافت السلطات: إن مساحة المتجر تبلغ نحو 35 متراً مربعاً، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.
يشار إلى أن 82 عاملاً لقوا مصرعهم، جراء انفجار منجم للفحم بمقاطعة شانشي شمال الصين، في الـ 23 من أيار الماضي.