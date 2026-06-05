مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين جراء انفجار في متجر شمال شرق ‏الصين

بكين-سانا‏

أفادت سلطات الإطفاء المحلية في الصين بأن انفجاراً وقع اليوم الجمعة، في ‏متجر بمدينة بنشي التابعة لمقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد، ما أسفر عن ‏مصرع شخصين، وإصابة 13 آخرين بجروح طفيفة.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها: إن الانفجار وقع صباحاً في ‏متجر يقع ضمن مبنى سكني، ويُشتبه في أنه نجم عن تسرب غاز من ‏أسطوانة غاز مسال.‏

وأضافت السلطات: إن مساحة المتجر تبلغ نحو 35 متراً مربعاً، وقد جرى ‏نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المختصة ‏التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.‏

يشار إلى أن 82 عاملاً لقوا مصرعهم، جراء انفجار منجم للفحم بمقاطعة ‏شانشي شمال الصين، في الـ 23 من أيار الماضي.‏