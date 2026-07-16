انخفاض عدد الزوار إلى اليابان لأول مرة منذ خمس ‏سنوات

طوكيو-سانا
انخفض عدد الزوار إلى اليابان خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أول تراجع من نوعه خلال هذه الفترة منذ عام 2021، جراء الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسعار الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية اليوم الخميس عن منظمة السياحة الوطنية قولها إن عدد الزوار بلغ نحو 21.08 مليون شخص خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في أول انخفاض يُسجل للنصف الأول من السنة منذ جائحة كورونا.
وأشارت المنظمة إلى أن انخفاض عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام المرتبط بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في تراجع حركة السفر إلى اليابان.
كما أظهرت البيانات أن عدد الزوار الأجانب خلال شهر حزيران الماضي بلغ نحو 3.15 ملايين زائر، بانخفاض نسبته 6.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو أكبر تراجع شهري منذ كانون الثاني عام 2022.
ولفتت المنظمة إلى أن عدد المسافرين القادمين من الصين انخفض بأكثر من 50 بالمئة خلال حزيران، كما تراجعت أعداد الزوار من عدد من الدول، بينها ألمانيا وتايلاند والفلبين، في حين ارتفع عدد الزوار من هونغ كونغ والهند بأكثر من 20 بالمئة، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض انخفاض أعداد الزوار من الصين ودول أخرى.
ووفق البيانات، سجل إجمالي عدد الزوار الأجانب إلى اليابان خلال شهر حزيران انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت شركة الأبحاث الائتمانية “تيكوكو داتابانك”، أعلنت 7 تموز الجاري ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان خلال النصف الأول من عام 2026 إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاماً، متأثرة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.