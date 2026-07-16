انخفاض عدد الزوار إلى اليابان لأول مرة منذ خمس ‏سنوات

طوكيو-سانا‏

انخفض عدد الزوار إلى اليابان خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة ‌‏2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أول تراجع من نوعه ‏خلال هذه الفترة منذ عام 2021، جراء الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها ‏على أسعار الطاقة.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية اليوم الخميس عن منظمة السياحة الوطنية قولها ‏إن عدد الزوار بلغ نحو 21.08 مليون شخص خلال الأشهر الستة الأولى ‏من العام، في أول انخفاض يُسجل للنصف الأول من السنة منذ جائحة ‏كورونا.‏

وأشارت المنظمة إلى أن انخفاض عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران، ‏نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام المرتبط بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ‏في تراجع حركة السفر إلى اليابان.‏

كما أظهرت البيانات أن عدد الزوار الأجانب خلال شهر حزيران الماضي ‏بلغ نحو 3.15 ملايين زائر، بانخفاض نسبته 6.8 بالمئة مقارنة بالشهر ‏ذاته من العام الماضي، وهو أكبر تراجع شهري منذ كانون الثاني عام ‌‏2022.‏

ولفتت المنظمة إلى أن عدد المسافرين القادمين من الصين انخفض بأكثر من ‌‏50 بالمئة خلال حزيران، كما تراجعت أعداد الزوار من عدد من الدول، بينها ‏ألمانيا وتايلاند والفلبين، في حين ارتفع عدد الزوار من هونغ كونغ والهند ‏بأكثر من 20 بالمئة، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض انخفاض ‏أعداد الزوار من الصين ودول أخرى.‏

ووفق البيانات، سجل إجمالي عدد الزوار الأجانب إلى اليابان خلال شهر ‏حزيران انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام ‏الماضي.‏

وكانت شركة الأبحاث الائتمانية “تيكوكو داتابانك”، أعلنت 7 تموز الجاري ‏ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان خلال النصف الأول من عام ‌‏2026 إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاماً، متأثرة بتطورات الأوضاع في ‏الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.‏