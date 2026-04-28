رئيس وزراء مالطا يعلن عن انتخابات برلمانية في 30 أيار القادم

فاليتا-سانا

أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا اليوم الإثنين أن بلاده ستجري انتخابات برلمانية في 30 أيار القادم ‌وذلك قبل عام من انتهاء ولايته الحالية التي تمتد خمس سنوات.

ونقلت رويترز عن أبيلا قوله في رسالة بثها التلفزيون: “إنه من المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة حاسمة نظراً للوضع الدولي، ولذلك تحتاج مالطا إلى حكومة ⁠تركز بشكل كامل على تحقيق الاستقرار”.

وأضاف أبيلا “هذه الحكومة وحدها هي التي يمكنها الاستمرار في تحقيق الاستقرار الذي يحتاجه البلد”، مشدداً على أن مالطا مستعدة جيداً من الناحية المالية وأنه يمكنه ضمان استمرار استقرار أسعار الطاقة.

وكان أبيلا، وهو مرشح حزب العمل، حقق فوزاً بارزاً في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في 26 آذار 2022، ما مكنه من الاستمرار في منصبه.