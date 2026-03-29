شركة طيران تركية تلغي 76 رحلة جوية بسبب سوء الطقس

وكالة الأناضول

أنقرة-سانا

ألغت شركة “بيغاسوس” التركية للطيران، اليوم الأحد 76 رحلة جوية من وإلى مطار “صبيحة” في إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأناضول عن الشركة قولها في بيان، ” إن القرار جاء تماشياً مع قرار لجنة الأرصاد الجوية”، مشيرة إلى إمكانية حدوث المزيد من الإلغاءات وتغيير مسار الرحلات في حال استمرار سوء الطقس.

ودعت الشركة المسافرين إلى الاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم الجوية.

يذكر أن أغلب المدن التركية واسطنبول بشكل خاص تمر بحالة جوية استثنائية من حيث غزارة الأمطار والثلوج والرياح العاتية ما يشكل مخاطر على حركة الطائرات وتنقل المسافرين.

تركيا تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ “كوب31” بشكل منفرد في 2026
ارتقاء فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
بيسكوف: قبول الناتو لعضوية أوكرانيا أمر غير مقبول لروسيا
وزير خارجية باكستان: محادثات غير مباشرة تجري بين واشنطن وطهران
إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
