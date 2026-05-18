مصرع 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء احتجاجات على ارتفاع أسعار ‏الوقود في كينيا

نيروبي-سانا‏

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح اليوم ‏الإثنين جراء احتجاجات شهدتها مدن كينية عدة ‏تنديداً بارتفاع أسعار الوقود ‏بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية ما أدى إلى إضراب ‏عام في قطاع النقل ‏العام في البلاد‎.‎

ونقلت رويترز عن وزير الداخلية الكيني كيبشومبا موركومين قوله: “إن ‏أعمال العنف التي وقعت اليوم أدت إلى مقتل أربعة ‏أشخاص وإصابة أكثر ‏من 30 آخرين بجروح”، مشيراً إلى أن وزراء المالية والنقل والطاقة ‏سيجتمعون مع مشغلي النقل ‏العام لبحث حل للأزمة.‏

وكانت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية رفعت الأسبوع الماضي أسعار ‏الوقود بالتجزئة بنسبة تصل إلى 23.5 بالمئة، ‏بعد أن كانت قد رفعتها بنسبة ‌‏24.2 بالمئة الشهر الماضي، جراء تراجع إمدادات النفط والغاز العالمية ‏بسبب الصراع في ‏الشرق الأوسط، في حين أغلقت الشركات المشغلة لوسائل ‏النقل ومجموعات من المتظاهرين الطرق المؤدية إلى العاصمة ‏نيروبي إنفاذاً ‏للإضراب الذي أعلنه تحالف قطاع النقل‎.‎