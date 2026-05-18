مصرع 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء احتجاجات على ارتفاع أسعار ‏الوقود في كينيا

نيروبي-سانا
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح اليوم الإثنين جراء احتجاجات شهدتها مدن كينية عدة تنديداً بارتفاع أسعار الوقود بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية ما أدى إلى إضراب عام في قطاع النقل العام في البلاد.
ونقلت رويترز عن وزير الداخلية الكيني كيبشومبا موركومين قوله: “إن أعمال العنف التي وقعت اليوم أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح”، مشيراً إلى أن وزراء المالية والنقل والطاقة سيجتمعون مع مشغلي النقل العام لبحث حل للأزمة.
وكانت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية رفعت الأسبوع الماضي أسعار الوقود بالتجزئة بنسبة تصل إلى 23.5 بالمئة، بعد أن كانت قد رفعتها بنسبة 24.2 بالمئة الشهر الماضي، جراء تراجع إمدادات النفط والغاز العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط، في حين أغلقت الشركات المشغلة لوسائل النقل ومجموعات من المتظاهرين الطرق المؤدية إلى العاصمة نيروبي إنفاذاً للإضراب الذي أعلنه تحالف قطاع النقل.