وزير التعليم العالي: موقع إلكتروني جديد للوزارة قريباً

‏دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة موقعها الرسمي الإلكتروني الجديد، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الأكاديمية والإدارية.

‏وقال الحلبي عبر صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة: “إن الموقع الجديد سيكون منصة متكاملة لتقديم جميع الخدمات للطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية، ولكل من لهم شأن أكاديمي في مؤسسات التعليم العالي السورية”.

‏وأضاف: “إن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجيات الوزارة في تحديث البنية الرقمية وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يضمن الشفافية والكفاءة وسهولة الاستخدام، ويعزز التواصل المباشر بين الوزارة وجميع شركائها الأكاديميين.

‏وبين الوزير الحلبي، أن إطلاق الموقع الجديد يمثل خطوة نوعية في تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، ورافداً أساسياً لتطوير العمل المؤسسي، وربط المؤسسات الأكاديمية بالمستجدات الحديثة في التعليم والبحث العلمي.

وكان الوزير الحلبي أكد مؤخراً أن الوزارة حققت خطوات نوعية في مسار التحول الرقمي، انسجاماً مع توجهات الدولة في تطوير البنى التحتية الرقمية، وتنفيذ متطلبات التحول الرقمي كأحد المحاور الاستراتيجية في مرحلة إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين.

